العاشر من رمضان: حملات إزالة إشغالات الأكشاك للحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء



قاد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات المرتبطة بعدد من الأكشاك داخل الحي الأول الزهور والحي الثالث القرنفل.

وجاءت الحملة بمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والأحياء السكنية، والنظافة والتجميل، والحركة والمعدات، وبالتنسيق مع شرطة المرافق.

واستهدفت الحملة الإشغالات المقامة أمام عدد من الأكشاك والتي تمثل تجاوزًا للمساحات القانونية المقررة لها، حيث قام بعض الشاغلين بمدّ أنشطة وعرض بضائع خارج الحدود المسموح بها، ما أدى إلى تعطيل حركة المشاة وتشويه المظهر العام، رغم التنبيه المسبق عليهم بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والتعديات أمام الأكشاك، والتعامل مع أي امتدادات عشوائية أو استغلال غير قانوني للمساحات المحيطة، إلى جانب إزالة بعض المخازن العشوائية الصغيرة التي أُنشئت خلف الأكشاك بالمخالفة.

وأكد رئيس الجهاز استمراره في تنفيذ حملات دورية للحفاظ على الانضباط داخل الأحياء السكنية، مشددًا على أن الالتزام بالمساحات المخصصة يضمن بيئة حضارية ويمنع ظهور أي صور من العشوائية داخل المدينة، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بالعاشر من رمضان.