 مقتل وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بصعدة - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بصعدة

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
عدن - أ ش أ:
نشر في: السبت 2 يناير 2021 - 3:25 م | آخر تحديث: السبت 2 يناير 2021 - 3:25 م

أعلن مسؤول عسكري يمني، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي، جراء هجوم نوعي نفذته قوات الجيش اليمني في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء (حرب 1) العميد محمد الغنيمي -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية- إن قوات الجيش نفذت هجوما من 3 محاور على جبال "غرابة" وتبة "زايد" وتباب "الجن والجوهرة"، وقطع طرق إمداد العدو الواصلة بين "النقعة وتباب الشمة والغداء"، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة واعتقال عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح أن العملية جاءت بعد محاولات استحداث عناصر الميليشيا لبعض المواقع في "وادي عار" ومناطق التماس بين مواقع الجيش وعناصر الميليشيا.


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