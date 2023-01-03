 الرئيس الأوكراني: روسيا تخطط لشن حملة هجمات مطولة باستخدام الطائرات المسيرة - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني: روسيا تخطط لشن حملة هجمات مطولة باستخدام الطائرات المسيرة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:40 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تخطط لشن حملة مطولة من الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة من دون طيار "لإرهاق أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي، في كلمة له، اليوم الاثنين، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن لدى بلاده معلومات تفيد بأن الهدف من وراء ذلك أيضاً "إرهاق شعبنا، ودفاعنا الجوي، وقطاع الطاقة لدينا"، لافتاً إلى أن "المهمة الرئيسية لأوكرانيا هي ضمان فشل خطط روسيا بشأن الطائرات بدون طيار".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تم إسقاط أكثر من 80 طائرة مسيرة منذ بداية عام 2023.

ورجّح زيلينسكي أن "هذا العدد قد يرتفع في المستقبل القريب؛ لأن هذه الأسابيع قد تكون مضطربة للغاية".

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