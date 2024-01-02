الجيش الإسرائيلي: استهداف بنية تحتية عسكرية في سوريا ردا على هجمات صاروخية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن «طائرات حربية أغارت قبل قليل، على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة قرية يارون جنوب لبنان».

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إلى رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين نحو بلدة شلومي على الحدود اللبنانية، قبل قليل.

وأفاد بأن «الجيش هاجم بنى تحتية عسكرية للجيش السوري، خلال الساعات الماضية، ردًا على عملية إطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي المحتلة».

وتجدد القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية، اليوم الثلاثاء، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»: «سمعت اليوم أصداء القصف المعادي على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب»، منوهة أن «القصف المدفعي المعادي استهدف منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا».

وطبقا للوكالة، «شنت الطائرات الحربية المعادية، صباح اليوم، عدوانا جويا حيث استهدفت بغارتين متتاليتين المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، ملقية أربعة صواريخ جو - ارض على المنطقة المستهدفة».

وبحسب الوكالة، «كان العدو الإسرائيلي صعد من اعتداءاته مساء أمس، فأغار الطيران الحربي المعادي على جبلي اللبونة والعلام أطراف بلدة الناقورة، هز صداها منازل في مدينة صور، ما أدى الى اشتعال النار في ما تبقى من أشجار في المنطقة المذكورة».

وأشارت أن «مدفعية العدو استهدفت قبيل منتصف الليل الفائت أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وشحين، وتبع القصف غارة على أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين وبلدة طيرحرفا».

ولفتت إلى أن «فرق الإنقاذ في الدفاع المدني عملت ليلا على إزالة الركام ومخلفات الغارات على الطرق المؤدية إلى القرى المذكورة».