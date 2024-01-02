مجلس جامعة حلوان: رفع حالة الاستعداد وتشكيل لجان طوارئ خلال فترة الامتحانات

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عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

استعرض الاجتماع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث أكد الدكتور قنديل على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، والمتابعة المستمرة لأعمال الإمتحانات والتواجد وسط الطلاب للرد علي تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وتمت التوجيهات برفع حالة الاستعداد في الإدارة الطبية وتشكيل لجان طوارئ والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية في العيادات وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أى مشكلة طارئة، لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للطلاب خلال الامتحانات، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.