شركة الشحن ميرسك تعلق رحلاتها في البحر الأحمر بعد تعرض سفن لهجمات

من المقرر أن تتوقف سفن الحاويات التي تديرها شركة الشحن العملاقة "ميرسك" عن المرور من البحر الأحمر لفترة غير محددة في أعقاب عدة هجمات على السفن التجارية هناك.

وبعد قيام الشركة في البداية بتعليق رحلاتها عبر المنطقة المتأثرة بالهجمات لمدة 48 ساعة اعتبارا من أول أمس الأحد إلى اليوم الثلاثاء، قررت شركة الشحن الدنماركية العملاقة وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن حتى إشعار آخر، وفقا لبيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه في الحالات التي ستكون ذات جدوى للعملاء، ستتم إعادة توجيه السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا.

وتعرضت عدة سفن تجارية لهجمات في البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة. ومساء السبت الماضي، تعرضت السفينة "ميرسك هانجتشو" لهجوم بقذيفة بعد مرورها عبر مضيق باب المندب.

ووفقا لميرسك، تمكنت السفينة في البداية من مواصلة رحلتها، إلا أن أربعة زوارق اقتربت منها في وقت لاحق وفتحت النار عليها وحاول ركابها الصعود على متن سفينة الشحن. وتمكنت السفينة بمساعدة مروحية عسكرية والفريق الأمني التابع لها من صد الهجوم بنجاح.

وتتجنب حاليا العديد من شركات الشحن الكبرى المرور عبر طريق البحر الأحمر وقناة السويس.

ويعد البحر الأحمر أحد أهم طرق الشحن والتجارة العالمية، حيث يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس في مصر.