متحدث جيش الاحتلال يرفض التعليق على مقتل العاروري: نتتعامل مع الخطر أينما كان

رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، التعليق على استهداف مكتب لحركة حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، الذي أسفر عن مقتل القيادي في الحركة صالح العاروري وقائدين من كتائب القسام.

ونقلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ما قاله هاجاري، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، اليوم الثلاثاء، حول أنه لن يعلق على التقارير الإعلامية الخارجية، مشيرا إلى أن هناك خطراً وأهدافاً داخل غزة وخارجها.

وأكد هاجاري أن القوات الإسرائيلية تتعامل بالشكل المناسب مع كافة الأهداف التي تشكل خطراً على إسرائيل أينما كانت، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يركز على هدفه في الحرب على غزة.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أكدت، اليوم الثلاثاء، مقتل العاروري إلى جانب آخرين في الهجوم الذي استهدف مكتبا للحركة في بيروت.

ولم تتبن إسرائيل مسئولية الهجوم، لكن رئيس الوزراء بنامين نتنياهو أمر قبل عدة أسابيع جهاز الموساد بملاحقة قادة حماس في شتى أنحاء العالم.