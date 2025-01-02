إيطاليا تستدعي السفير الإيراني لطلب الإفراج عن صحفية إيطالية محتجزة في طهران

استدعت إيطاليا السفير الإيراني، اليوم الخميس، لتطالب بالإفراج الفوري عن صحفية إيطالية محتجزة في طهران، فيما صعدت الحكومة والمعارضة الضغط الجماهيري بشأن القضية الحساسة سياسيا.

وتم احتجاز سيسيليا سالا، وهي صحفية تعمل لدى صحيفة "إل فوجليو"، في طهران في 19 ديسمبر بعد 6 أيام من وصولها بتأشيرة صحفية.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أكدت طهران يوم الاثنين الماضي أنه تم القبض على سالا بتهم انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها استدعت السفير الإيراني محمد رضا صابوري للمطالبة بالإفراج عن الصحفية المحتجزة، وضمان "توفير ظروف احتجاز كريمة لها تنطوي على احترام شامل لحقوق الإنسان"، بما في ذلك إتاحة الزيارات وتواصل القنصلية معها.

وطالب الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أيضا بالإفراج الفوري عن سالا، وأشار إلى تقارير إعلامية إيطالية عن نومها على الأرض وعدم تلقيها حزمة ثانية من المتعلقات الشخصية من السفارة.

وذكر الحزب الديمقراطي في بيان: "إن أنباء ظروف احتجازها تبعث على القلق، والمعاملة غير الإنسانية التي تتلقاها غير مقبولة".