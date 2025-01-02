مجلس الشيوخ يناقش طلبات تعظيم ثروة مصر التعدينية الأحد المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل وعلى مدار يومي الأحد والاثنين، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مجموعة من القضايا الحيوية، من بينها استغلال الثروة المعدنية وتطوير قصور الثقافة وتعزيز الحرف اليدوية والتراثية.

مناقشات الجلسة العامة ليوم الأحد

في جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، يناقش المجلس طلب مناقشة مقدماً من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروات مصر التعدينية. كما يناقش طلباً من النائبة نهى أحمد زكي وأكثر من عشرين عضواً بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بأسلوب أمثل وفعّال.

كما يُطرح على المجلس طلب مقدم من النائبة دينا هلالي وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج الثقافية ودورها في رفع الوعي المعرفي للشباب، وكذلك تطوير قصور الثقافة. ويتناول المجلس أيضاً طلب النائبة هالة كمال وأكثر من عشرين عضواً بشأن تعزيز وتطوير الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

تقارير اللجان النوعية

يبحث المجلس خلال نفس الجلسة عدداً من تقارير اللجان النوعية التي تم تقديمها للحكومة لتفعيل ما ورد بها من توصيات. وتشمل:

تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل حول اقتراح برغبة للنائب هشام الحاج علي بشأن فتح خط ملاحي جوي بين القاهرة ومدينة فينيسيا الإيطالية لتلبية احتياجات المصريين المقيمين بالخارج.

تقرير بشأن طلب النائب أحمد عبد الماجد الأحمر لاستكمال مشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي (قنا – الأقصر).

تقرير عن طلب النائب محمود عبد العليم منصور بخصوص سرعة إنجاز مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الباجور في محافظة المنوفية.

تقرير آخر حول طلب النائب عبد الرحيم علي كمال لتطوير وتجديد طريق القصير - قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا.

تقارير تخص التعليم والبنية التحتية

يحيل المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص طلبات مناقشة متعلقة:

بآليات ضبط العملية التعليمية وتحقيق الانضباط في المدارس.

بسياسات تحديد المناهج وأسس استبعاد بعض المواد مثل اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.

بآليات تحسين جودة التعليم قبل الجامعي.

كما يحيل المجلس عدداً من الاقتراحات برغبة، مثل طلب النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن إعادة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية، وطلب النائب محمود عبد العليم منصور بإقامة مجزر آلي في قرية سبك الضحاك بمركز الباجور.

السياحة وتطوير المواقع الأثرية

يشمل جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن الاقتراح المقدم من النائبة هيام فاروق لحل مشاكل ميكنة البوابات الإلكترونية في المناطق الأثرية بهدف تحسين تجربة السياحة وتسهيل دخول المواقع الأثرية.