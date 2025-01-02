إنتر ميلان يهزم أتالانتا ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي

تأهل إنتر ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز على نظيره أتالانتا 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

سيطر إنتر ميلان على معظم فترات الشوط الأول، والذي انتهى بدون أهداف رغم الفرص المتتالية لصالح النيراتزوري.

وفي الشوط الثاني، حقق الدفاع ما تأخر عنه المهاجمون، وسجل المدافع الهولندي دينزل دومفريس الهدف الأول للإنتر في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ثم عاد اللاعب ذاته في الدقيقة 61 وسجل الهدف الثاني للإنتر بتصويبة قوية ومتقنة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 73 سجل البديل إيديرسون، هدف تقليص الفارق لصالح أتالانتا بعدما استغل دربكة في دفاعات الإنتر داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» ألغى الحكم الهدف بداعي وجود تسلل على النيجيري أديمولا لوكمان قبل ذلك.

وتأهل إنتر إلى نهائي البطولة التي يحمل لقبها، في الموسم الماضي، في انتظار الفائز من نصف النهائي الثاني، والذي يجمع يوفنتوس مع إيه سي ميلان، في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، على نفس الملعب.

ويقام نهائي البطولة يوم الإثنين المقبل، 6 يناير، على ملعب الأول بارك، بين الإنتر والفائز من مباراة يوفنتوس وميلان.