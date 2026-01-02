أظهرت بيانات رسمية نشرت في باكستان اليوم الخميس تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي إلى 6ر5% سنويا في حين تراجعت الأسعار مقارنة بالشهر السابق.

جاءت بيانات التضخم بعد قرار البنك المركزي الباكستاني في الشهر الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة إلى 5ر10%، بعد تثبيت الفائدة على مدى 4 اجتماعات متتالية، وهو ما شكل مفاجأة للأسواق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل التضخم السنوي في باكستان خلال نوفمبر كان 1ر6%، وهو ما يمثل تراجعا حادا عن أعلى مستوياته وكانت 30% في 2023.

وذكر مكتب الإحصاء الباكستاني أن انخفاض أسعار المواد الغذائية الطازجة ساهم في التراجع الشهري لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7ر1% شهريا خلال ديسمبر .

وكانت وزارة المالية تتوقع استمرار معدل التضخم بين 5ر5% و5ر6% خلال ديسمبر.

في الوقت نفسه ذكر بنك باكستان المركزي أن التضخم ظل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 5% و7% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، ولكنه حذر من أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، وأن التضخم العام قد يرتفع مؤقتاً قرب نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، نتيجةً لتأثيرات المقارنة مع السنة السابقة.

وظل التضخم في القطاعات غير الغذائية مرتفعا في كل من المناطق الحضرية والريفية في ديسمبر، مما يؤكد مخاوف البنك المركزي بشأن استمرار ضغوط الأسعار الأساسية.