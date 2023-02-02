إعلام عبري: السودان يستعد للتوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن قرب توقيع السودان اتفاق سلام مع تل أبيب، ذاكرة أن طائرة إسرائيلية هبطت في مطار الخرطوم، اليوم الخميس، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «العين» الإخبارية.



الهيئة العام للبث الإسرائيلي، قالت: «في خلفية نية السودان توقيع اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل، هبطت طائرة تنفيذية إسرائيلية من طراز (4X-CUZ) قبل فترة وجيزة، في العاصمة الخرطوم».



يأتي ذلك فيما تحدث مسؤول إسرائيلي، عن أن السودان من المحتمل أن يكون الدولة القادمة التي تنضم إلى اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل.



وهو ما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بقوله إن مفاوضات جرت بين إسرائيل والسودان حول هذا الأمر في الأيام والأسابيع الأخيرة.



وأضاف المسؤول أن «الولايات المتحدة تتوسط بين الجانبين، وأن التوصل إلى اتفاق يبدو الآن ممكنًا».



وكان السودان أعلن في أكتوبر 2020، عن اهتمامه بالانضمام إلى اتفاقات إبراهام للسلام.



وبعد ثلاثة أشهر، وقّع السودان القسم التصريحي من الاتفاقية بحضور وزير المالية الأمريكي آنذاك ستيفن منوتشين، لكنه لم يوقع الوثيقة المقابلة مع إسرائيل، بحسب الصحيفة نفسها.



ووفق ما طالعته «العين الإخبارية» في «هآرتس» فإن المسؤولين الإسرائيليين وجدوا أن فرص فتح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد تضاءلت، بعد أحداث أكتوبر 2021 السياسية في السودان.



وفي 25 أكتوبر من ذلك العام، شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية، بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء، ما حرك أزمة سياسية في البلاد.



وأضافت الصحيفة العبرية: «ومع ذلك، وبسبب العلاقات الجيدة بين القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل وكبار أعضاء المجلس العسكري في السودان، كانت هناك عدة تقارير منذ ذلك الوقت، حول زيارات وفود إسرائيلية إلى السودان، بناءً على طلب الولايات المتحدة، في محاولة لحل الأزمة السياسية».



وبالإضافة إلى الاتصالات مع السودان والحديث عن قرب توقيع اتفاقية سلام، قال المسؤول الإسرائيلي إن بلاده «تأمل الآن في الدخول في اتفاقيات مع دول أخرى، بما في ذلك موريتانيا وإندونيسيا».



وأضاف: «هناك سبع أو ثماني دول عربية أو إسلامية يمكن أن نضيفها إلى اتفاقيات إبراهام»، دون أن يذكرها جميعها بالاسم.