شعبة المواد الغذائية: جنيه واحد زيادة في أسعار المشروبات الغازية

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن شركة "بيبسي كولا مصر" أعلنت عن زيادات جديدة في أسعار بعض الأصناف خلال الشهر الحالي.



وبحسب المنوفي، ارتفع سعر العبوة "الكانز" إلى المستهلك 7.75 جنيه، مقابل 6.75 جنيهات، وارتفعت سعر عبوة "كانز جيب" 250 ملي إلى 6.75 جنيها، مقابل 5.75 جنيه، ويتم العمل بالسعر الجديد يوم 7 فبراير، وستبلغ تكلفة الكرتونة كاملة 185 جنيها، مقابل 155 جنيها.



وارتفعت سعر العبوة البلاستيكية الـ250 ملي مسجلة 4.75 جنيهات، مقابل 3.75 جنيهات، وارتفعت العبوة الـ350 ملي مسجلة 7.5 جنيه، مقارنة بـ6.5 جنيه، وفقا للمنوفي، مشيرا إلى أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها في منتصف الشهر الحالي.



وأضاف المنوفي، أن الشركات ترجع سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الإنتاج بسبب اعتمادهم على الخامات المستوردة بنسبة كبيرة، في ظل ارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار نولون الشحن، وتكلفة التأمين على البضائع.



وبالنسبة لأسعار منتج بيريل "كانز" 330 ملي أو زجاج 275 ملي، سترتفع إلى 9.5 جنيها للعبوة، مقابل 8.5 جنيه، بداية من 8 فبراير الحالي، وأعلنت الشركة زيادة جديدة في أسعار منتج "فيروز" كانز الـ330 ملي لتسجل 7.75 جنيها، منذ بداية فبراير الحالي.



وذكر المنوفي، أن هناك العديد من شركات المياه الغازية المحلية لم ترفع أسعارها، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير في السعر بينهم، قائلا: "العبوة الـ2 لتر تسجل 18 جنيها، بينما تسجل في الشركات المحلية 12 جنيها".