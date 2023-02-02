مكتبة الإسكندرية تعيد إحياء روايات الكسار المسرحية

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين بالعديد من مطبوعاتها وإصداراتها الدورية، ومنها روايات الفنان الراحل علي الكسار المسرحية والتي تأتي كناتج لمشروع توثيق التراث المسرحي مكتبة الفنان علي الكسار، والذي يقوم بالعمل عليه منذ سنوات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة.



ويُعد علي الكسار (1887-1957) علامة بارزة من علامات المسرح المصري وأحد أهم رواده، ومن هنا تأتي أهمية توثيق رواياته المسرحية. وإيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية التراث الإنساني وتوثيقه وتعريف الأجيال المتعاقبة به وتناقله، فقد حرصت على عرض الأعمال المسرحية كما جاءت في نصها الأصلي، حتى تحفظها من الاندثار، وتعمل كذلك على تعريف القارئ المعاصر والباحث المتخصص بأهم ملامح الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية لمصر في فترات مهمة من تاريخها، وكذلك التعريف بمفردات اللغة المستخدمة في تلك العقود.



وتنشر المكتبة ١٥ رواية مسرحية ورقية من عشرينيات القرن الماضي من تراث الفنان علي الكسار كباكورة إنتاج لهذا المشروع الثقافي.