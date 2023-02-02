صحف المغرب: فراعنة الأهلي تجاوزوا فخ أوكلاند في مونديال الأندية

سلطت الصحف المغربية الضوء على الانجاز التاريخي الذي حققه النادي الاهلي مساء الأربعاء أمام اوكلاند سيتي النيوزيلندي، في كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا بنتيجة 3-0 أمام اوكلاند سيتي في اللقاء الذي أقيم على استاد ابن بطوطة، ضمن مباريات الدور الاول للبطولة القارية.

ورغم عدم تتويج الاهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا إلا أنه شارك في البطولة التي تستضيفها المغرب، حيث تلقى الفريق الأحمر هزيمة من الوداد في نهائي دوري الأبطال ولكن بعد إسناد مهمة استضافة البطولة للمغرب شارك للأهلي بصفته ممثلا لافريقيا.

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وأشادت الصحف المغربية بالفوز التاريخي الذي حققه الأهلي حيث كانت البداية مع صحيفة المنتخب التي كشفت عن فوز الاهلي الكبير دون عناء أو إرهاق.

وذكرت أن الأهلي كان واضحا من البداية بعد أن سيطر على مجريات المباراة وبحث بكل جدية على الهدف وهو الفوز باللقاء.

وأوضحت أنه رغم فوز الاهلي الكبير الا أن الفريق النيوزيلندي كانت له فرص أمام مرمى محمد الشناوي. وأتمت أن الأهلي طمأن جماهيره بالفوز العريض أمام أوكلاند سيتي.

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وأشار الموقع إلى أن الأهلي أنهى المباراة في شوطها الاول بعد أن سجل حسين الشحات الهدف الاول للأهلي في الدقيقة 45 من المباراة ليمنح فريقه التقدم.

وأضاف أن الأهلي استمر في سيطرته على المباراة في الشوط الثاني، وعزز النتيجة بهدف ثان عن طريق محمد شريف في الدقيقة 56، قبل أن يضيف بيرسي تاو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وأتم أن الأهلي ضرب موعدا مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي في مباراة الدور قبل النصف النهائي، يوم السبت المقبل.

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واخيرا موقع «le360» الذي اكد أن الاهلي حقق فوزا مهما بنتيجة كبيرة أمام أوكلاند النيوزيلندي.

وأضاف أن أوكلاند لم يدخل للمباراة بسبب سيطرة الفريق الأحمر على وسط الملعب بشكل كبير طوال المباراة.