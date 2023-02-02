البيت الأبيض: بايدن والعاهل الأردني سيناقشان رؤيتهما للأوضاع في المنطقة خلال اجتماعهما اليوم

ذكر البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيناقشان رؤيتهما للأوضاع في المنطقة خلال اجتماعهما اليوم.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيشكر الملك عبد الله على الدور الذي يلعبه الأردن كقوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني، بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إن الزعيمين سيتناولان "القضية الفلسطينية والقضايا الرئيسية في المنطقة".

وتأتي زيارة العاهل الأردني للولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أسبوع شهد أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عامين، وإطلاق نار قرب كنيس يهودي في القدس الشرقية.

وكان الملك عبد الله الثاني التقى، أمس الأول، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في مبنى الكابيتول الأمريكي، وأشار العاهل الأردني خلال اللقاء مع مكارثي، إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في الدعوة إلى التهدئة ووقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال الديوان الملكي الأردني أيضا في بيانه، إن الملك عبد الله الثاني حذر من "التداعيات الخطيرة" للسماح باستمرار الحالة الراهنة في الأراضي الفلسطينية.