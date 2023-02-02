مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك ترفع شعار كامل العدد على مدار شهرين

محمد صبحي: المسرحية مستمرة في عرضها حتى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان

شهدت مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للنجم محمد صبحي، خلال الشهرين الماضيين نجاحا مستمرا في أغلب الحفلات التي عرضت فيها، حيث إنها حققت أعلى الإيرادات عن المسرحيات التي سبقتها، وذلك رغم عقد الامتحانات للمدارس والجامعات وحالة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد.

ورفعت المسرحية في كل عروضها لافتة "كامل العدد"، بل إن إدارة المسرح أحيانا تضطر لوضع كراسي إضافية لاستيعاب الجمهور.

وقال الفنان محمد صبحي، إن المسرحية مستمرة في عرضها حتى الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان الكريم، وتعود للعرض مرة أخرى مع موسم عيد الفطر المبارك، ومنتظر استمرار عرضها لمدة سنتين.

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية يؤدي بطولتها ويخرجها النجم محمد صبحي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق، وعدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: "كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.