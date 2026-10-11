مقتل شرطي وإصابة آخر إثر تبادل لإطلاق النار في فيلادلفيا بالولايات المتحدة

صرح مسؤولون أمريكيون اليوم /السبت/ بأن شرطياً في فيلادلفيا قُتل، وأصيب شرطي ثانٍ بـ12 طلقة نارية، وذلك عقب استجابتهما لبلاغ عن وجود رجل مسلح.

ووفقاً لمفوض الشرطة الأمريكية في فيلادليفيا، كيفن بيثيل، وحسبما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، فقد نُقل الشرطيان إلى مركز "بين بريسبيتاريان" الطبي حيث خضعا لعمليات جراحية. وأوضح بيثيل أن حالة الشرطي الناجي -الذي أصيب بـ 12 رصاصة- مستقرة.

وذكر المدعي العام لمقاطعة فيلادلفيا، لاري كراسنر، أن السلطات وجهت تهمة القتل العمد إلى إريك لويس (35 عاماً) فيما يتعلق بمقتل الشرطي.

وأضاف كراسنر أن لويس يواجه أيضاً تهماً أخرى، تشمل الشروع في القتل فيما يتعلق بإطلاق النار على الشرطي الثاني وتسعة عناصر آخرين استجابوا للبلاغ وتواجدوا في موقع الحادث؛ علماً بأن أياً من هؤلاء التسعة لم يتعرض للإصابة.

وأشار كراسنر إلى أن المتهم محتجز حالياً دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة قريباً لتوجيه الاتهام رسمياً إليه.