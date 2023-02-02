توقع زيادة أسعار الفائدة الأوروبية اليوم

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اجتماعه الدوري، اليوم الخميس في ظل توقعات بإعلان زيادة جديدة لأسعار الفائدة الأوروبية لاحتواء معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، عدة مرات، إن دورة زيادة الفائدة الأوروبية لم تصل إلى نهايتها حتى الآن، مضيفة أنه مازال يجب زيادة أسعار الفائدة بنسب كبيرة وبإطراد حتى يمكن احتواء التضخم.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس محافظي البنك زيادة الفائدة مجددا خلال اجتماع اليوم في مقر رئاسته بمدينة فرانكفورت الألمانية.

وفي اجتماعه السابق في ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50ر0 نقطة أساس إلى 5ر2%. في الوقت نفسه أبقت لاجارد على احتمالات زيادة الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة.

ومنذ يوليو الماضي رفع البنك سعر الفائدة 4 مرات، ويمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى كبح التضخم لأنه يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، وهو ما يقلص الطلب في الأسواق.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي ألا يزيد معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة عن 2% سنويا على المدى المتوسط، وبحسب تقديرات وكالة الإحصاء لأوروبية "يوروستات" الأولية بلغ معدل التضخم في يناير في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 5ر8% سنويا.