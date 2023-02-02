استمرار تأثير العاصفة فرح على لبنان وتحذير من السيول وتطاير ألواح الطاقة الشمسية

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية استمرار تأثير العاصفة (فرح) على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة شديدة أحياناً، مؤكدة أن تأثير العاصفة سيتراجع نسبياً يوم غد الخميس وتعود لتشتد تدريجياً بدءًا من ظهر الجمعة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية الدفاع المدني بلبنان إنقاذ عشرات السيارات والشاحنات وتسهيل حركة المرور على الطرق الجبلية وجرف الثلوج في فاريا وعيون السمان وكفرذبيان وترشيش.

وحذرت الأرصاد من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية.

وأشارت إلى طقس الغد غائم جزئياً مع درجات حرارة صباحية متدنية وضباب على المرتفعات، فيما تتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج خفيفة على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق ورياح ناشطة، متوقعة حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

ويسود طقس غائم جزئياً إلى غائم يوم الجمعة مع ضباب على المرتفعات وتشكّل الجليد في الداخل فجرًا بسبب درجات الحرارة المتدنية، فيما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، كما تتساقط أمطار متفرقة تشتد ليلاً مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٥٠ كيلومترا في الساعة واحتمال حدوث برق ورعد.