أمير عزمي: أزمة الكرة المصرية ليست في فيتوريا فقط

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق أن أزمة منتخب مصر لا تتمثل فقط في روي فيتوريا، المدير الفني، مُشيرًا إلى أن منظومة الكرة المصرية تحتاج للتصحيح.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات عبر قناة إي تي سي: "الكرة المصرية لديها أزمات كثيرة في المسابقات والملاعب، واختراع بطولات جديدة، هناك سلبيات كثيرة".

وأضاف: "من الصعب أن يتوج منتخب مصر ببطولات كبرى في الوقت الحالي، إلا أن الكرة في المغرب والسنغال تطورت بشكل واضح، وأصبح هناك أكاديميات تخرج لاعبين لأوروبا بالإضافة للتطوير الواضح في كل شيء".

وتابع: "جميع البرامج تتحدث عن المدير الفني، ولكن لا يتحدثون عن شكل المسابقات والتأجيلات وباقي الأزمات، وأعتقد أن الأزمة سوف تستمر في ظل هذه المشكلات سوف تستمر المعاناة حتى في وجود اقوى المدربين في العالم، هناك فوارق واضحة لصالح المنتخبات ولم يعد هناك مواهب قوية خرجت من مصر".

وواصل: "الكرة المصرية لن تتقدم في ظل وجود اتحادات تأتي بواسطة الجمعيات العمومية التي لا تهتم سوى بالمجاملات، ووائل جمعة لم يوفق في الانتخابات رغم تاريخه الكبير وهناك آخرون لا يعرفون شيئًا عن الكرة ونجحوا في الانتخابات، نحن نعود للخلف".

وأتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته قائلًا: "أتمنى على من يحب مصر، ضرورة معالجة الأزمات بدلًا من المسكنات بعد كل أزمة".