زيلينسكي يأمل في اجتماع شخصي قريبا مع إدارة ترامب الجديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدة اتصالات جرت بين واشنطن وأوكرانيا منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربا عن أمله في عقد اجتماع شخصي قريبا.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت، أوضح زيلينسكي أن هذه الاتصالات تمت على مستوى المبعوث الخاص لترامب، كيث كيلوج، ومستشار الأمن القومي مايك والتز ومسؤولين آخرين. ووصف المحادثات بأنها "جيدة جدا" وقال إنها تناولت "مواضيع عامة."

وقال زيلينسكي إن زيارة مؤجلة لكيلوج إلى أوكرانيا لم تتم إعادة جدولة موعدها بعد، لكنه يتوقع أن تتم قريبا.

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن يحدث ذلك خلال الأسابيع المقبلة، في أقرب وقت ممكن."