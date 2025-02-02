نتنياهو قبل مغادرته واشنطن: الاجتماع مع ترامب قد يعيد رسم خريطة المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن اجتماعاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن ستتناول "حديات مهمة وحاسمة تواجه إسرائيل والمنطقة.

وأشار نتنياهو إلى مواجهة حركة حماس الفلسطينية، وتحقيق إطلاق سراح جميع المحتجزين، والتصدي لإيران الذي يهدد سلام إسرائيل، حسب تعبيره.

وقال نتنياهو باللغة الإنجليزية قبيل الصعود إلى طائرته التي تغادر إلى واشنطن، إن "حقيقة كونه أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض منذ تنصيب الأخير، دليل على قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي. وإنها أيضاً دليل على قوة صداقتنا الشخصية"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف نتنياهو أن "القرارات التي اتخذناها في الحرب غيّرت بالفعل وجه الشرق الأوسط. قراراتنا وشجاعة جنودنا أعادت رسم الخريطة"، بحسب زعمه.

وتابع: "لكنني أعتقد أنه من خلال العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب، يمكننا إعادة رسمها بشكل أكبر، وعلى نحو أفضل".