متحدث الحكومة: ندرك حجم الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المصرية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين؛ مراعاة للأعباء التي تمت إضافتها الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد: «ندرك حجم الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المصرية، خاصة محدودة الدخل، في إطار الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة».

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على ضبط الأسعار في الأسواق، وتوفير المزيد من السلع، بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

ولفت إلى إعلان التفاصيل الكاملة للحزمة خلال الفترة القليلة المقبلة، بمجرد انتهاء الدراسة الخاصة بها، واعتمادها من الرئيس السيسي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي؛ لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية.