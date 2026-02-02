سلطات لاتفيا تحقق في ملفات إبستين بعد ورود اسمها بالوثائق

أطلقت الشرطة في لاتفيا تحقيقا في ملفات إبستين التي تم الكشف عنها مؤخرا بعد أن تم ذكر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي في الوثائق كمركز توظيف محتمل للشابات والقاصرات.

وقال مكتب المدعي العام في ريجا اليوم الاثنين، إنه سيفحص أيضا الملفات الخاصة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء ليتا والإذاعة اللاتفية.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضي المزيد من وثائق التحقيق في قضية إبستين.

وتشير الوثائق إلى أن جمهورية لاتفيا كانت أحد الأماكن التي تم استقدام الشابات والقاصرات منها لأغراض إبستين الإجرامية.

وذكرت وسائل الإعلام بعد التدقيق في الملفات، أن لاتفيا ذكرت أكثر من 500 مرة في سياقات مختلفة، والعاصمة ريجا أكثر من 800 مرة.

وقالت التقارير إن الوثائق تحتوي على أسماء العديد من عارضات الأزياء ووكالات عرض الأزياء في لاتفيا، بالإضافة إلى مراسلات شخصية لإبستين مع نساء لاتفيات.