آلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على إصلاح قانون الملكية الفكرية الأوروبي

تظاهر نحو 3500 شخص في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت؛ احتجاجا على إصلاح قانون الملكية الفكرية الأوروبي وعلى التطبيق المحتمل لما يعرف بـ مرشحات التحميل (فيلتر اب لود).

وتوافق عدد المتظاهرين الذي ذكره المنظمون مع تقديرات مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وتقول الشرطة إن المنظمين كانوا أبلغوا عن مشاركة 300 شخص فقط في المظاهرة.

وجاب المتظاهرون المنطقة من عند وزارة العدل حتى بعثة المفوضية الأوروبية عند بوابة براندنبورج.

وقال تحالف "برلين ضد الفقرة 13 (الخاصة بالتعديل)" إن الإصلاح المزمع " ستكون له تأثيرات كبيرة على حرية الرأي والتنوع في شبكة الإنترنت".

وتنص الفقرة 13 على تشديد المساءلة في قانون الملكية الفكرية بالنسبة للمنصات التجارية مثل يوتيوب حيث سيتعين مراجعة المحتويات التي يتم تحميلها من قبل مستخدمين مثل مقاطع الفيديو على سبيل المثال.

وقال فولكر جراسموك، من نادي المجتمع الرقمي: إنه " سيعمل من خلال مرشحات (فلاتر) أوتوماتيكية يمكن أن تستبعد محتويات أكثر من اللازم"، معربا عن تخوفه من إمكانية استبعاد اقتباسات مشروعة على سبيل المثال من الأخبار أو مساهمات مستخدمي الإنترنت.

وأضاف أنه " في هذه الحالة على المرء أن يتقدم بشكوى أو رفع دعوى في نهاية المطاف"، وحذر من أن هذا سيؤدي إلى تراجع في تنوع الرأي على الإنترنت.

ودعا إلى المظاهرة، منظمات مثل نادي فوضى الكمبيوتر واتحاد الصحفيين ونادي المجتمع الرقمي.