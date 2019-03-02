تقرير: أمازون تعتزم إقامة سلسلة جديدة من المتاجر

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون" فتح عشرات المتاجر في العديد من المدن الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة، نقلا عن أشخاص على إطلاع على خطط الشركة.

وكتبت الصحيفة إن المتجر الأول سيتم افتتاحه في لوس أنجليس، ربما بحلول نهاية العام الجاري، كما تم توقيع عقدي إيجار موقعين آخرين ليجري افتتاحهما في أوائل العام المقبل.

ولم يصدر تأكيد فوري من أمازون لهذه الخطط.

يذكر أن شركة التجارة الإلكترونية التي أسسها الملياردير جيف بيزوس، تمتلك أيضا سلسلة متاجر "هول فودز".

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن المتاجر ستكون منفصلة عن سلسلة "هول فودز" لكن لم يتضح ما إذا كانت ستحمل اسم "أمازون".