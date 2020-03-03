عضو «العليا للحج»: يحق للمواطن استرداد أمواله أو أداء العمرة بعد استئناف الرحلات

إبراهيم: 305 آلاف مصرى أدوا العمرة منذ بداية الموسم

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن أموال المتعاقدين مع الشركات لأداء برنامج العمرة محفوظة، بعد تعليق المملكة العربية السعودية تأشيرات الراغبين فى أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوفا من انتشار فيروس كورونا.

وأكد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه يحق للمواطن المتعاقد استرداد أمواله أو الانتظار وتنفيذ نفس البرنامج لأداء العمرة فور رفع التعليق قبل 20 شعبان، بعيدا عن أوقات الذروة المتمثلة فى شهر رمضان الكريم، الذى ترتفع فيه أسعار البرامج، لتتراوح بين 15 و20 ألف جنيه.

ويؤكد إبراهيم أن المواطن المتعاقد قد يؤدى برنامج العمرة فى الفندق المتفق عليه أو غيره ما دام فى نفس المستوى، «حتى 20 شعبان لن تكون هناك أى مشكلة لأن الأعداد التى تضررت من قرار المملكة قليلة، وإمكانيات الشركات قادرة على حل مشكلتها»، مشددا على أن غرفة شركات السياحة واجهت أزمة أكبر خلال فترة إنفلونزا الخنازير.

ويرى إبراهيم أنه من المبكر التحدث عن أسعار برامج رمضان فى الوقت الراهن، قائلا إن أغلب المواطنين تفضل البرامج فى الشهور السابقة للشهر الكريم.

وأضاف أن عدد المصريين الذين أدوا العمرة منذ بداية الموسم يصل إلى 305 آلاف معتمر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضى تعليق السماح بدخول الراغبين فى أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت تخوفا من انتشار فيروس كورونا، كما علقت السلطات التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التى يتفشى فيها الفيروس.

وكان أحد أعضاء لجنة الحج والعمرة قال فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»: إن برنامج العمرة الفاخرة يصل إلى 100 ألف جنيه فى شهر رمضان، الذى ترتفع فيه أسعار الغرف الفندقية بالمملكة.