استحوذت تعاملات المصريين خلال الشهر الثاني من العام على 85.5% من التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 7.9% والعرب على 6.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين 84.8% من التعاملات على الأسهم المقيدة منذ بداية العام، والأجانب 8.5% والعرب 6.8%.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 222 مليون جنيه منذ بداية العام أيضا، والعرب 153 مليون جنيه.

من جهة أخرى، أشار التقرير الشهري للبورصة إلى أن إجمالي قيمة تداولات الشهر الماضي، بلغت 85.3 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 15.19 مليار ورقة منفذة على نحو 1.07 مليون عملية، مقابل 65.9 مليار جنيه في شهر يناير، بكمية تداولات بلغت 11.14 مليار ورقة و 945 ألف عملية.