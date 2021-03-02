تعادل صعب لريال مدريد مع سوسيداد بالدوري الإسباني

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خطف ريال مدريد تعادلا صعبا من ضيفه ريال سوسيداد 1 / 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسيداد عن طريق كريستيان بورتو، قبل أن يسجل فينسيوس جونيور هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة89.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس.

وبدأت المباراة بسيطرة من جانب فريق ريال سوسيداد، الذي أراد أن يباغت منافسه بهدف مبكر.

على الجانب الأخر لعب ريال مدريد بأسلوب حذر، خاصة وأنه يعاني من عدد من الإصابات في صفوفه، ولا يريد المخاطرة.

ومرت الدقائق الـ 15 الأولى من المباراة بدون أي تهديد حقيقي لريال سوسيداد على مرمى الفريق الملكي، رغم الاستحواذ على الكرة الذي كان لصالح الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 22 وجه ماريانو دياز لاعب ريال مدريد ضربة رأس نحو مرمى سوسيداد لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن.

واستعاد ريال مدريد السيطرة على المباراة بعد ذلك، حيث لعب توني كروس نجم خط وسطه أكثر من كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكنها لم تسفر عن شيء.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني استعاد سوسيداد الاستحواذ على الكرة، وشكل خطورة كبيرة على مرمى ريال مدريد.

وأثمر ضغط سوسيداد عن تسجيله لهدف التقدم في الدقيقة 55 عن طريق كريستيان بورتو، الذي تلقى كرة عرضية من زميله ناتشو مونريال ليوجهها بضربة رأس في شباك ريال مدريد.

وبعد الهدف واصل سوسيداد الاستحواذ وتشكيل الخطورة على مرمى ريال مدريد لكن دون تسجيل أهداف.

ولم يستسلم ريال مدريد لاستحواذ سوسيداد، فتسلم زمام الأمور وعاد للسيطرة على الكرة، ليهدد مرمى منافسه في أكثر من مناسبة.

وأضاع هوجو دورو لاعب ريال مدريد الشاب، فرصة تسجيل هدف التعادل، حينما مرت ضربة الرأس التي وجهها إلى شباك سوسيداد، إلى القائم الأيمن.

لكن سيطرة ريال مدريد أثمرت عن هدف التعادل لفينسيوس جونيور، الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسددها من الوضع طائرا في الشباك مسجلا هدف التعادل. ولم تسفر باقي دقائق الشوط الثاني عن أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 / 1.