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الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي

(د ب أ)
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 9:33 م
أدانت الإمارات "التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان اليوم الخميس: "رفض دولة الإمارات كل الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وشددت الوزارة على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، لافتة إلى أهمية "تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأكدت الوزارة على "ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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