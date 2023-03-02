 كلاسيكو الأرض.. بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة بكأس ملك إسبانيا - بوابة الشروق
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كلاسيكو الأرض.. بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة بكأس ملك إسبانيا

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الخميس 2 مارس 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مارس 2023 - 9:45 ص

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

ويسعى النادي الملكي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الكتالوني، خاصة وأن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره، قبل خوض مباراة الإياب على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الأربعاء الخامس من أبريل المقبل.

ويغيب من صفوف ريال مدريد عن مباراة الكلاسيكو كلا من فيرلاند ميندي، دافيد ألابا للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام فريقه وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – إدواردو كامافينجا

خط الوسط: لوكا مورديتش – أوريلين تشواميني – توني كروس

خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي – كريم بنزيما – فينيسوس جونيور

وعلى مقاعد البدلاء سيتواجد كلا من: أندريا لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – إيدين هازارد – ماركو أسينسيو – رودريجو جوس – ماريانو دياز – ألفارو ردوريجيز


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