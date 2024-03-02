أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 11 مواطنًا وإصابة نحو 50 آخرين، بينهم أطفال نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى الاماراتي للولادة بتل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت صحة غزة في بيان، إن من بين الشهداء المسعف عبد الفتاح أبو مرعي الذي استشهد وهو على رأس عمله داخل المستشفى الإماراتي.

ونشرت الوزارة، صورة للمسعف أبو مرعي لحظة استشهاده وهو على رأس عمله.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحة غزة، عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30 ألفًا و320 شهيدًا، و71 ألفًا و533 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت صحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و156 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.