تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عما وصفه بهوية النادي من خلال الحفاظ على تاريخه الذي اعتاد عليه.

وانتقد لبيب في تصريحات لقناة النادي، قيام الإدارة السابقة بتغيير بعض الأمور المتعلقة بهوية النادي ورموزه التاريخية، مثل ملعب حلمي زامورا الشهير الذي تم تحويله إلى عبداللطيف أبورجيلة، مؤكدا عودة المسمى القديم.

وأضاف أن توصيف النادي هو نادي الزمالك للألعاب الرياضية، لكن ليس الوطنية، لافتاً إلى أن مقره هو ميت عقبة وليس المهندسين.

كما تحدث رئيس الزمالك عن الصعوبات التي واجهاها المجلس في بداية عمله لاسيما في الـ 120 يوما الأولى، والتي تتعلق بالمديونيات والحجز على جميع أرصدة النادي لصالح أكثر من جهة.

وأضاف أن المجلس أن قام بسداد مبلغ 2234819 غرامات على الزمالك وفوائد متراكمة، بجانب 33 ألف فرانك سويسري و6229 يورو، بما يعادل، 70565402 جنيها.

وأضاف أن هناك بعض الجهات تم سداد جزء كبير من الغرامات الخاصة بها، مع إبقاء جزء أخير، ليصل إجمالي ما يتبقى سداده على الزمالك 219800 دولار.

وأوضح لبيب أن المجلس واجه صعوبات فيما يخص توفير العملة الصعبة، لكن جهود مضنية من أعضائه ولجنة الاستثمار ساهمت في تدبير المبالغ، بالإضافة إلى جهود المفاوضات من جانب عمرو أدهم وهاني برزي عضوي المجلس.