أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، توفر جميع السلع بأنواعها في مبادرة «أهلا رمضان»، موضحا أن هناك إقبالًا كبيرًا على منافذ المبادرة في مختلف المحافظات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام»، عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة: «كل السلع موجودة، والتهافت غير مسبوق على منافذ مبادرة أهلاً رمضان من قبل المواطنين»، مشيرا إلى أن سعر الدواجن في المبادرة 80 جنيهًا للكيلو جرام، والسكر 27 جنيهًا.

وأضاف أن جميع الأسعار في المبادرة مخفضة بنسبة 30٪ عن أسعار السوق، موضحًا أن انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية يتطلب دورة إنتاج كاملة.

ولفت إلى توافق اتحاد الغرف التجارية والمنتجين على إدخال تكلفة المواد الخام المرتفعة في دورة إنتاج 3 أشهر، مشيرا إلى انعكاس ذلك على الانخفاض السريع لأسعار سلع كثيرة مثل الأرز والسلع الغذائية التي بدأت في التراجع وخاصة في أسواق الجملة.