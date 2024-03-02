وفاة سيدة الأعمال الأمريكية ونجمة الأزياء ايريس ابفيل عن 102 عام

توفيت ايريس ابفيل، الشخصية المفعمة بالحيوية في عالم الأزياء والمنسوجات والتصميم الداخلي عن عمر ناهز 102 عام.



وحققت "نجمة الشيخوخة" حسبما وصفت نفسها، انتشارا كبيرا في سنواتها الأخيرة بعد أن أقام متحف متروبوليتان للفنون معرضا ناجحا من خزانة ملابسها المتنوعة.



ووضع المعرض الذي أُقيم عام 2005 أبفيل على الخارطة وتعززت شهرتها في عام 2014 نتيجة لفيلم وثائقي بعنوان "ايريس" للمخرج ألبرت مايسلز، تناول حياة وإبداع نجمة الأزياء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).



وكان عمر أبفيل (97 عاما) عندما وقعت عقدا مع وكالة "اي ام جي موديلز" العالمية، والتي تمثل أيضا عارضات أزياء مثل جيحي حديد وكارلي كلوس.