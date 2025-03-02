رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

ألقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كلمة خلال افتتاح الجلسة العامة قبل قليل، جاء فيها:

"هلت علينا بالأمس نسمات الشهر الفضيل؛ شهر رمضان المعظم، شهر الغفران والرحمة، شهر العمل الصالح والتقرب إلى الله، فكل عام وأنتم بألف خير وبركة.

ويشرفنى أن أتقدم باسمى واسمكم بخالص التهانى القلبية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وللشعب المصرى والشعوب الإسلامية والعربية، بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا الغالية هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وأمن وأمان.

كما ندعو الله أن يوفق فخامته فيما يتبناه ويتخذه من إجراءات من أجل استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة؛ اقتصاديا، وإعادة الاستقرار الى الاقتصاد المصرى وضبط الأسعار في الأسواق، وخفض معدلات التضخم وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع مشاركة دور القطاع الخاص في عملية التنمية بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وفى كل هذا، نقدم الدعم والمساندة للدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الإصلاحات الشاملة في المجالات كافة.

حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي ومؤسساتها الوطنية إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وأنتم بألف خير".