رئيس جويانا يدين توغل فنزويلا في حقل نفط تشغله إكسون موبيل

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أدان رئيس جويانا عرفان علي اليوم السبت توغلا لسفينة بحرية فنزويلية مسلحة في مياه متنازع عليها تضم مستودع نفط عملاقا تشغله شركة إكسون موبيل.

وقال علي في خطاب متلفز إن جويانا تسارع بإخطار جميع حلفائها الدوليين، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستدعت السفير الفنزويلي في العاصمة جورج تاون وقدمت احتجاجا رسميا.

وذكر أن "هذا التوغل مسألة مثيرة للقلق الشديد. كما أن الحدود البحرية لجويانا معترف بها بموجب القانون الدولي. إن هذا تطور خطير فيما يتعلق بالمياة الإقليمية للبلاد، ولن نتساهل مع التهديدات للسلامة الإقليمية".

وشككت ديلسي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا في مزاعم علي ووصفت منشآت إكسون موبيل النفطية بأنها "غير شرعية".

وقالت في بيان، مشيرة إلى رئيس جويانا: "إنه يقول أكاذيب وقحة".