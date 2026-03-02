محافظ الغربية يستقبل مسؤولي شركة «كاوتشوك» لتدعيم الصناعة المحلية

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، مسؤولي إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات "الكاوتشوك"، للوقوف على جهود الشركة في الإنتاج وتذليل أي تحديات تواجهها.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بمنتجات الشركة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب المصانع، نظرًا للدور المحوري للقطاع الصناعي في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتنمية الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات.

واستمع المحافظ إلى آلية العمل والتقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الشركة في تصنيع منتجاتها بجودة عالية، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك السيارات والزراعة والصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج.

كما ناقش المحافظ فرص تعزيز تسويق منتجات الشركة، التي تحظى بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد المحافظ أن دعم قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية لتعميق الصناعة المحلية وتعزيز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.