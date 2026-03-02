محافظ كفر الشيخ يكرم اللواء علاء عبدالمعطي تقديرا لجهوده بالمحافظة

كرّم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية الحالي ومحافظ كفرالشيخ السابق، تقديرًا لمسيرة عمله وعطاءه منذ توليه منصب محافظ كفر الشيخ وحتى تكريمه، والجهود التي بذلها لصالح المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته، قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، خالص التهنئة للمهندس إبراهيم مكي بمناسبة توليه منصب محافظ كفر الشيخ، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، وأن تكون محافظة كفر الشيخ على يديه من أرقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المنصب يأتي تتويجًا لجهوده وإسهاماته الملموسة وثقة القيادة السياسية.

وقال المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، إن تكريم "اللواء دكتور علاء عبدالمعطي" يؤكد ترسيخ مبادئ الوفاء وحرص المحافظة على تواصل الأجيال واستكمال مسيرة العطاء، وتسليم الراية من قيادة لأخرى، في إطار من التعاون والتكامل، متمنياً لمحافظة كفرالشيخ دوام التقدم والريادة وتحقيق تطلعات المواطنين، وأن تكون من أولى محافظات الجمهورية تقدماً في كل المجالات.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الزملاء المحافظين السابقين وما تحقق من إنجازات على أرض المحافظة، مؤكدًا على استكمال مسيرة التنمية والعطاء، والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق إنجازات تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وقدم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة إلى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي وكتاب الله الكريم "المصحف الشريف" هدية تذكارية، تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفرالشيخ.

يذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي تولى منصب محافظ كفرالشيخ خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى 16 فبراير الماضي، وشهدت المحافظة خلالها طفرة تنموية كبيرة في المشروعات بمختلف المجالات، شملت التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية وغيرها من المجالات.