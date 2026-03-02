انفجارات قوية في سماء القدس نتيجة اعتراض صواريخ إيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سمعت أصوات انفجارات قوية في سماء مدينة القدس، أثناء اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية لصواريخ باليستية أطلقت من إيران صباح الاثنين.

وبعد نحو 8 ساعات من الهدوء، تلقى المواطنون وسط إسرائيل وجنوبها صباح الاثنين، رسائل تحذير عن رصد صواريخ إيرانية، وفق مراسل الأناضول.

ولاحقا دوت صفارات الإنذار في القدس بجانب العديد من المدن والبلدات في وسط وجنوب إسرائيل.

ودوّت في سماء القدس أصوات انفجارات قوية لدى اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية للصواريخ.

ولم تتحدث طواقم الإطفاء الإسرائيلية عن إصابات.

ومن جهة ثانية، قالت هيئة البث العبرية: "تم تفعيل تنبيهات في جنوب هضبة الجولان خوفا من تسلل طائرات بدون طيار".