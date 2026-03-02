محافظ بورسعيد يبحث مع المستثمرين تطوير ودعم القطاع السياحي

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من المستثمرين في مجال السياحة، وذلك في إطار دعم جهود تنشيط القطاع السياحي وتعزيز مناخ الاستثمار داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من المقترحات والرؤى الخاصة بإقامة وتطوير مشروعات سياحية جديدة، إلى جانب مناقشة آليات تذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ ودفع عجلة التنمية السياحية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية واعدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المحافظ على أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمستثمرين، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تقديم منتج سياحي متميز يعكس الطابع الحضاري والجمالي للمحافظة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مؤكدين رغبتهم في توسيع حجم استثماراتهم داخل بورسعيد، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تضيف قيمة حقيقية للقطاع السياحي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة محافظة بورسعيد الداعمة للاستثمار، وحرصها على خلق بيئة جاذبة تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.