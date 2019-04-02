وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة السبت الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة فلسطيني اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها يوم السبت الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن شابا /26 عاما/ توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق خانيونس جنوبي القطاع خلال مواجهات يوم السبت بالتزامن مع تظاهرات "مليونية الأرض والعودة" في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات يوم السبت إلى خمسة، فيما يرتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرات العودة إلى 271 في مواجهات شبه يومية مع الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر فلسطينية إن طائرات إسرائيلية أغارت على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع إسرائيلية من دون طيار استهدفت بصاروخين تجمعا لمتظاهرين على أطراف شرق مدينة غزة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي، فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف استهدف مطلقي بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأعلن مسؤولون في الفصائل الفلسطينية قبل أيام عن تقدم في وساطة مصر لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل على خلفية تظاهرات مسيرات العودة المستمرة منذ عام 2018، وقتل فيها 270 فلسطينيا للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاما.

وبهذا الصدد أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم أن وفدا أمنيا مصريا سلم الحركة أمس "جداول زمنية" من إسرائيل لتنفيذ تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.

وقال هنية بحسب ما نقلت عنه مواقع الكترونية محلية خلال لقائه كتاب ومفكرين في غزة إن حماس وبقية الفصائل الفلسطينية "تراقب مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تفاهمات التهدئة" فيما يتعلق بإدخال تسهيلات للحصار القائم على القطاع.

وأكد هنية أن "الجهود الإقليمية والدولية ما تزال مستمرة حتى الوصول إلى تفاهمات تحقق مطالب الشعب الفلسطيني وضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها".