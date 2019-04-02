طهران: الحظر الأمريكي ضدنا منع تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحظر الأمريكي ضد بلاده ليس حربا اقتصادية بل إرهاب اقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن ظريف قوله - في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" - "إن سياسة ممارسة الضغوط ولأقصي حد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعد إنتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2231 وأمر المحكمة الدولية، عرقلت إجراءات الهلال الأحمر في تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات غير المسبوقة.. لافتا إلى أن الحظر يشمل أيضا منع تسلم طهران لمروحيات للإغاثة".

ومن جهته، أشار ئيس منظمة الإغاثة والانقاذ الإيرانية مرتضى سليمي إلى أن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج، مؤكدا أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد.