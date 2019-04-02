الثلاثاء 2 أبريل 2019 11:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار إقامة المباريات على ملعب برج العرب بحالته الحالية ؟
النتـائـج تصويت

طهران: الحظر الأمريكي ضدنا منع تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات

طهران أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 10:24 ص

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحظر الأمريكي ضد بلاده ليس حربا اقتصادية بل إرهاب اقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن ظريف قوله - في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" - "إن سياسة ممارسة الضغوط ولأقصي حد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعد إنتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 2231 وأمر المحكمة الدولية، عرقلت إجراءات الهلال الأحمر في تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الفيضانات غير المسبوقة.. لافتا إلى أن الحظر يشمل أيضا منع تسلم طهران لمروحيات للإغاثة".

ومن جهته، أشار ئيس منظمة الإغاثة والانقاذ الإيرانية مرتضى سليمي إلى أن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج، مؤكدا أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة لـ293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك