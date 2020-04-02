العناني: كورونا تحت السيطرة وفي أقرب وقت سنعلن مصر خالية من المرض

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة أرسلت رسالة باللغة العربية عن أهمية البقاء في المنزل، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، عبر إضاءة هرم خوفو الاثنين الماضي.

وأضاف «العناني» خلال اتصال هاتفي لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن إضاءة الهرم رسالة شكر لكل القائمين على حماية مصر من انتشار المرض بطرق مختلفة، مشيرًا إلى أنها رسالة شكر لكل فرق التمريض والأطباء الذين يؤمنون الأفراد أثناء الحظر.

وأوضح أن الجميع يشهد بكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر؛ لمواجهة فيروس «كورونا»، معقبًا: «المرض تحت السيطرة وفي أقرب وقت سنعلن مصر خالية من المرض».

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن اختيار الوجهة الشمالية لهرم خوفو يرجع إلى كونه أحد عجائب الدنيا السبع، لافتًا إلى أن الوزارة وجهت الدعوة للوكالات الأجنبية ومنظمة الصحة العالمية.

وذكر أن «خسارة مليارات الدولارات غير هامة أمام صحة المصريين والعاملين في قطاع السياحة وسمعة مصر السياحية»، مؤكدًا أنه يتم تعقيم مصر كلها؛ حتى تتمكن من القضاء على الفيروس والخروج من الكبوة التي يمر العالم بها.

ولفت إلى العمل بشكل مكثف مع الوزارات المختلفة؛ لإزالة العقبات الإدارية والجاهزية لعودة موسم سياحة قوي، قائلًا إن مصر ستكون أول الدول التي يفكر بها السياح بعد مرور الأزمة العالمية بفضل الشمس والجو الدافئ والشواطئ والأماكن المكشوفة.

وأضاءت وزارة السياحة والآثار، الاثنين الماضي، هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، في رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم؛ حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية علي واجهة الهرم: خليك في البيت احمي نفسك تحية للقائمين علي حمايتنا ومن أمام هرم خوفو.