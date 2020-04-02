رئيس الوزراء الإثيوبي: بدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل

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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن إثيوبيا ستبدأ في ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل.

وقال أحمد في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع السد: "سنبدأ في ملء السد في موسم الأمطار المقبل"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".

وأضاف أن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، مشيرا إلي أن الإثيوبيين يولون مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة.

وأوضح المهندس سيليشي بيكيلي ، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أن الأعمال في المشروع جارية على قدم وساق مشيرا إلي اكتمال أكثر من 72.4 ٪ من أعمال البناء.