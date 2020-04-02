الوزراء: توفير العيادات المتنقلة للمواقع الإنتاجية التي تلتزم بالاشتراطات الصحية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بتوفير ١٠٠٠ سيارة متنقلة كعيادات؛ لتقديم الخدمات الطبية للعاملين في المصانع وأماكن العمل خطوة هامة.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، مساء الخميس، أن معظم هذه السيارات ستذهب إلى مواقع العمل حرصًا على استمرار عجلة الإنتاج في ظل الإجراءات الاحترازية للدولة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى توفير السيارات؛ لتقديم الخدمات الطبية إلى العمال في المواقع الإنتاجية التي تلتزم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح أن الفرق الطبية مجهزة بالإسعافات الأولية، حال حدوث أي طارئ صحي، متابعًا: «توفير العيادات ليست قيمة طبية وصحية فقط، ولكن لها مردودًا على الاقتصاد المصري وتمكن مواقع المصانع من العمل».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير 1000 سيارة متنقلة كعيادات لتقديم الخدمات الطبية للعاملين في المصانع وأماكن العمل لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.