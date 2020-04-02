«حميات إمبابة»: المطربة إيناس عز الدين أساءت لمصر

قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المستشفيات في الوقت الراهن تركز على مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتوفير جميع الإمكانيات لمواجهة الأزمة، معلقًا «ليس هناك وقت لمتابعة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية».

وأضاف في حوار لبرنامج « كل يوم»، المذاع عبر فضائية« on e»، يوم الأربعاء، أنه منذ استقبال المطربة إيناس عز الدين في المستشفى، تم التعامل معها مثل باقي المرضى، «لم ألتفت إلى طبيعة عمل المريضة، فليس هناك رفاهية للتعرف على شخصية المرضى، بل يتم التركيز على معرفة التاريخ المرضي فقط، للتأكد من حالة الاشتباه بالفيروس».

وتابع أن أحد العاملين في المستشفى أخبره بقيام مريضة، تصوير فيديو في غرفتها بالمستشفى، مؤكدًا أنه لم يبدي اهتمام بهذا النوع من التصرفات، ووجه أحد الأطباء بالذهاب إليها ومعرفة إذا كان لديها مشكلة أو نقص في الرعاية، موضحًا أنها «تعاملت بمنتهى التعالي معه»، وما فعلته كان إساءة لمصر.

وأكد أن جميع مستلزمات الرعاية توفرت للمطربة إيناس عز الدين في غرفتها، مشيرًا إلى أن «الحشرة»، التي ظهرت في غرفة المريضة كانت قادمة من النافذة المطلة على حديقة المستشفى، وهو أمر وارد.