الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات إغلاق كورونا

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء كورونا في الربع الأخير من عام 2020، مما خفف من نسبة الانكماش، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرض إغلاق عام ثان في أنحاء البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خدمة الإحصاء الفيدرالية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 8ر1 في المئة مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعا بنسبة 2ر2 في المئة.



كما جرى تعديل التوقعات بانكماش الاقتصاد إلى 3 في المئة لعام 2021 بأكمله، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 1ر3 في المئة.



يشار إلى أن اقتصاد روسيا، التي تعد أكبر مصدر للطاقة في العالم، انكمش العام الماضي بنسبة أقل مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى، حيث فرضت البلاد إجراءات أخف للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 في أعقاب إغلاق أولي. كما أن نصيب قطاع الخدمات الروسي في إجمالي الناتج قليل نسبيا.



وبحسب خدمة الإحصاء، فإن التضخم، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وضعف العملة الروسية، الروبل، قد تسارعت وتيرته أكثر في خضم تعافي معدلات الاستهلاك، مما دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2018. ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى.



وقال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، بحسب وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، إن الحكومة سوف تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد في عام 2021، من 3ر3 في المئة، وذلك في أعقاب تقرير خدمة الإحصاء بشأن تراجع نسبة الانكماش العام الماضي.