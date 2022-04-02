أبدى الفنان أمير كرارة، رأيه في أحمد حلمي، قائلا إنه من الصعب تقييم «حلمي»، لكنه نجم كبير وله شكل فريد خاص به.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن الفنان أحمد حلمي ناجح، ويختار أعماله بدقة شديدة، معقبًا: «كل فيلم له غير التاني، مش ماشي على مدرسة واحدة».



وأكد أن كل عمل يقدمه الفنان أحمد حلمي له شكل مختلف، موضحًا سبب عدم ظهور «حلمي» كثيرًا بأنه يحب تقديم «حاجة محترمة وفيلم يكسر الدنيا زي كل كرة»، بحسب تعبيره.



وحول تأييده لفكرة أحمد حلمي في انتقاء الأدوار، أوضح أنه لا يحب فكرة «السبوبة»، قائلا: «أنا مش بتاع سبوبة، يا أعمل حاجة محترمة وكبيرة يا معملش.. عشان أفضل عايش باسمي».



وذكر أنه يحافظ على اسمه ويخاف عليه دائمًا، من أجل أولاده، مضيفًا أن «باشا مصر» ثاني أكثر لقب يحبه بعد «أبو سليم»، لأن الجمهور هو ما أطلقه عليه.



ولفت إلى أن الفنان محمد دياب أول من لقبه بـ«باشا مصر» أثناء تصوير مسلسل «كلبش»، متابعًا: «حاجة مشرفة وجميلة».